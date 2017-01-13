Должности начальников региональных филиалов "Укрзализныци" изъявили желание занимать 64 кандидата

ПАО "Укрзализныця" завершило прием заявок на участие в открытом отборе на должности директоров ее региональных филиалов – железных дорог, всего их подали 64 кандидата, сообщил глава ПАО Войцех Балчун.

"Некоторые пробуют себя на несколько филиалов, поэтому в целом имеем более 80 заявок. До двадцатых чисел января проведем анализ представленных документов. В результате определим круг имеющих шансы попасть в так называемый short-list, после чего будут рекомендации правлению. Коллегиальный орган и сделает окончательный выбор", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

По словам В.Балчуна, к концу февраля правление ПАО надеется подписать соглашения с победителями открытого отбора.

"Кстати, подобный отбор руководителей региональных филиалов – первый в истории компании", - резюмировал глава "Укрзализныци".