Европейские индексы растут в пятницу, поднимаются акции автопроизводителей и фармкомпаний

Европейские фондовые индексы поднимаются в ходе торгов в пятницу, акции производителей автомобилей и лекарственных средств восстанавливаются после обвала накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 11:10 кв на 0,4%, до 364,05 пункта. С начала недели индикатор потерял 0,4%.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,4%, как и германский DAX, французский CAC 40 прибавил 0,5%.

Автопроизводители рухнули в четверг на новости о том, что Fiat Chrysler оказался в центре нового скандала о манипуляциях с данными выхлопов дизельных двигателей. Власти США обвинили итало-американскую компанию в тайном использовании в более 100 тыс. автомобилей программного обеспечения, позволяющего превышать допустимые нормы выбросов вредных веществ.

Цена бумаг Fiat Chrysler на торгах в Милане растет на 5,4% после обвала на 16% накануне.

Капитализация фармкомпаний повышается впервые за три сессии. Ранее котировки производителей лекарств опускались на опасениях, что Дональд Трамп на посту президента США примет меры по снижению цен на медикаменты.

Акции Sanofi SA поднимаются на 1,4%, Shore Plc - на 1,1%.

Котировки ценных бумаг пятого по величине банка Италии UBI SpA растут на 7,1% на сообщении, что финкомпания планирует привлечь до 400 млн евро нового капитала для приобретения трех обанкротившихся конкурентов.

Кроме того, в пятницу инвесторы ждут статданных из США.

квМСК будет обнародован отчет о розничных продажах в стране в декабре. По прогнозам экспертов, продажи выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем.

В 17:00 кв Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь. Аналитики ожидают слабого повышения индикатора до 98,5 пункта с декабрьских 98,2 пункта.