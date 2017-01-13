Экономика

11:34 13.01.2017

Европейские индексы растут в пятницу, поднимаются акции автопроизводителей и фармкомпаний

Европейские фондовые индексы поднимаются в ходе торгов в пятницу, акции производителей автомобилей и лекарственных средств восстанавливаются после обвала накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 11:10 кв на 0,4%, до 364,05 пункта. С начала недели индикатор потерял 0,4%.

Британский FTSE 100 увеличился на 0,4%, как и германский DAX, французский CAC 40 прибавил 0,5%.

Автопроизводители рухнули в четверг на новости о том, что Fiat Chrysler оказался в центре нового скандала о манипуляциях с данными выхлопов дизельных двигателей. Власти США обвинили итало-американскую компанию в тайном использовании в более 100 тыс. автомобилей программного обеспечения, позволяющего превышать допустимые нормы выбросов вредных веществ.

Цена бумаг Fiat Chrysler на торгах в Милане растет на 5,4% после обвала на 16% накануне.

Капитализация фармкомпаний повышается впервые за три сессии. Ранее котировки производителей лекарств опускались на опасениях, что Дональд Трамп на посту президента США примет меры по снижению цен на медикаменты.

Акции Sanofi SA поднимаются на 1,4%, Shore Plc - на 1,1%.

Котировки ценных бумаг пятого по величине банка Италии UBI SpA растут на 7,1% на сообщении, что финкомпания планирует привлечь до 400 млн евро нового капитала для приобретения трех обанкротившихся конкурентов.

Кроме того, в пятницу инвесторы ждут статданных из США.

квМСК будет обнародован отчет о розничных продажах в стране в декабре. По прогнозам экспертов, продажи выросли на 0,7% по сравнению с ноябрем.

В 17:00 кв Мичиганский университет опубликует предварительное значение индекса доверия потребителей к экономике США за январь. Аналитики ожидают слабого повышения индикатора до 98,5 пункта с декабрьских 98,2 пункта.

ВАЖНОЕ

Средний курс доллара на аукционе НБУ вырос

Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR

ФГВФЛ возобновит выплаты вкладчикам банка "Финансы и Кредит"

НБУ поясняет ослабление гривни спадом экспорта в начале года

"Киевэнерго" просит своих клиентов не рассчитываться с компанией через ГИВЦ

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина в 2016г увеличила производство мяса на 0,7%, сократила молока - на 2,1%, яиц – на 9,9%

Украина завершает поиск консультантов для защиты своих интересов перед держателями евробондов ПриватБанка

"Кернел" во IІ кв.-2017 ФГ увеличил продажи подсолнечного масла и зерна

В Австралии министр ушел в отставку из-за поездок за счет государства

Харьковский аэропорт в 2016г нарастил пассажиропоток

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
http://tvgid.ua/serial/29169/zakon-i-poryadok-10/
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА