Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров на 3 мес. отключить телеканал "Телеклуб"

Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров на три месяца прекратить ретрансляцию телеканала "Телеклуб", относящегося к юрисдикции Германии, из-за демонстрации запрещенных фильмов российского производства, сообщает пресс-служба совета.

"Мониторинг эфира телеканала, проведенный с 15 по 19 декабря 2016 года, зафиксировал трансляцию фильмов российского производства, которые имеют признаки нарушения статьи 15-1 закона "О кинематографии", а именно "Мент в законе", (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда", - отмечается в сообщении.

Согласно ему, регулятор не может исключить "Телеклуб" из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции, по обычной процедуре, поскольку Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

Как отмечают в Нацсовете, после первого выявления нарушения телеканалом украинского законодательства в августе и сентябре 2016 года, регулятор обратился к ООО "Сонар", которое является дистрибьютором телеканала в Украине, с просьбой сообщить правообладателей телеканала о фактах нарушения законодательства и принять меры для их устранения.

"По информации генерального директора ООО "Сонар" А.Пигина, соответствующая информация была доведена до сведения директора компании "SMG Broadcasting LTD" Н.Ходяковой", - сообщает регулятор.

Между тем, в Нацсовете подчеркивают, что по состоянию на декабрь 2016 программная политика телеканала "Телеклуб" по ретрансляции на территории Украины не изменилась.

О решении временно прекратить ретрансляцию телеканала Нацсовет также намерен уведомить полномочный регуляторный орган в сфере телерадиовещания ФРГ.