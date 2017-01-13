Кабмин ввел минимизацию расходов на финансируемые не за счет бюджета загранкомандировки госслужащих

Кабинет министров Украины ввел минимизацию расходов на командировки сотрудников государственных органов и учреждений за границу, которые финансируются за счет небюджетных средств.

Согласно постановлению №1 от 11 января, правительство отменило неприменение нормы о минимизации расходов на служебные командировки путем оптимизации количественного состава командированных работников и срока их пребывания за границей, уменьшение расходов на оплату проезда, найма жилья и других расходов, связанных с командировкой, в случае если расходы по командировке за границу осуществляются в полном объеме за счет принимающей стороны или за счет средств специального фонда сметы бюджетных учреждений, полученных на указанные цели как гранты, международная техническая помощь, благотворительные взносы.

Отменено также неприменение ограничений при командировках педагогических, научных и научно-педагогических работников учебных заведений и научных учреждений, работников национальных учреждений культуры, которые осуществляются за счет специального фонда или собственных доходов, полученных от осуществления хозяйственной деятельности, с целью развития международных отношений в области образования, науки и культуры, обмена опытом и сотрудничества с зарубежными учебными заведениями, научными учреждениями и учреждениями культуры, участия педагогических, научных и научно-педагогических работников учебных заведений и научных учреждений в международных олимпиадах, выставках, съездах, конгрессах, конференциях, обеспечивая при этом оптимальный количественный состав командированных и сроки их пребывания за границей.