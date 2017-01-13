Экономика

11:32 13.01.2017

"Укрнафта" выставит на первые в 2017г торги около 100 тыс. тонн нефти

ПАО "Укрнафта" выставит на торги 20 января на площадке "Украинской межбанковской валютной биржи" 100,68 тыс. тонн нефти с начальной ценой 12 тыс. 734,6 грн/тонна (с НДС), сообщается в газете "Урядовый курьер".

Кроме того, другие продавцы выставят на этот аукцион еще 13 тыс. тонн нефти по той же стартовой цене, "Укрнафта" – 1,7 тыс. тонн газоконденсата по стартовой цене 13 тыс. 713,32 грн/тонна (с НДС). Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января.

Как сообщалось, стартовая цена нефти на торгах 5 декабря 2016 года составляла 9 тыс. 895,42 грн за тонну (с НДС), что на 28,7% ниже установленной для аукциона 20 января.

Продажа украинских нефти и газоконденсата через биржевой аукцион является обязательной в случае, если контрольный пакет добытчика принадлежит государству или он работает на условиях совместной деятельности с госкомпанией.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе "Приват" – порядка 42% акций.

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