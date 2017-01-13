Экономика

11:26 13.01.2017

НБУ в 2016г направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков

Национальный банк Украины (НБУ) в 2016 году по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранительным органам информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и двух небанковских финансовых учреждений, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, предоставленная правоохранителям информация, в частности, касалась проведения клиентами банков финопераций с наличными в больших объемах, финопераций по покупке и перечислению средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов, "схемных" финоперациях, при помощи которых могли скрываться реальные источники происхождения средств, или выводиться капиталы за пределы Украины, а также других рисковых финоперациях, в том числе осуществлявшихся по поддельным документам.

НБУ в течение года также неоднократно сообщал правоохранителям о подозрительных операциях во время выполнения резидентами долговых обязательств по привлеченным от нерезидентов кредитам и займам в иностранной валюте.

"В прошлом году проводить схемные операции стало гораздо труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений. Кроме того, НБУ находится в постоянном диалоге с рынком и правоохранительными органами для предупреждения актуальных рисков. Например, благодаря обратной связи от правоохранительных органов НБУ получает информацию о результатах рассмотрения передаваемой информации, в том числе, о неоднократных фактах открытия уголовных производств", - цитирует пресс-служба НБУ директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березу.

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