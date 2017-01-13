Экономика

10:36 13.01.2017

Chevrolet Bolt признана машиной года в Северной Америке, Honda Ridgeline - лучшим пикапом

Электромобиль Chevrolet Bolt 2017 года был признан лучшим легковым автомобилем года в США и Канаде в рамках Североамериканского международного автосалона, прошедшего в Детройте.

Как говорится в пресс-релизе автосалона, решение было принято жюри, состоящим из 60 журналистов автомобильных изданий.

Bolt набрал 364 балла против 105 у люксового седана Genesis G90, занявшего второе место, и 101 балла у ставшего третьим седана Volvo S90.

Лучшим пикапом признан Honda Ridgeline, отличающийся гораздо большей плавностью хода за счет особой конструкции шасси. Второе место занял пикап Ford Heavy Duty, третье - Nissan Titan.

В этом году впервые присуждалась награда лучшему автомобилю-универсалу; в этой категории соревновались как внедорожники, так и классические минивэны. Первое место по оценкам жюри занял минивэн Chrysler Pacifica, второе - кроссовер Mazda CX-9, третье - кроссовер Jaguar F-Pace.

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