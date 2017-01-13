Доллар США в пятницу стабилен к евро и растет к иене

Курс американского доллара в пятницу практически стабилен относительно евро и укрепляется к иене после снижения по итогам торгов днем ранее на итогах выступления избранного президента США Дональда Трампа.

Евро торгуется утром в пятницу в районе $1,0614 против $1,0613 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 122,12 иены по сравнению со 121,74 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 115,06 иены против 114,72 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,04%. За последние три месяца он прибавил около 3,6% и достиг уровней 2002 года, отмечает MarketWatch.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, в пятницу вырос на 0,06%.

В ходе своей первой пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что выбило почву из-под ног доллара в четверг, который упал до минимума за месяц относительно иены.

Однако оптимизм инвесторам внушили свежие рекомендации аналитиков. В частности, эксперты Citigroup заявили, что распродажа долларов дает шанс купить его на хороших уровнях.