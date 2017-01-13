Азиатские фондовые индексы снижаются в пятницу, дешевеют акции Samsung

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу, инвесторы реагируют на статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, более широкий Topix - на 0,5%.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 3,14% на новости, что власти Южной Кореи допросили заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Четверка крупнейших банков Австралии (Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking) потеряла более 1,4% капитализации на фоне неопределенности по поводу будущей политики Дональда Трампа на посту президента США. Эти финкомпании резко выросли после президентских выборов.

Акции производителя автозапчастей Takata взлетели в цене на 16% на сообщениях WSJ, что компания может уже в пятницу договориться с властями США о прекращении дела о неисправных подушках безопасности. По словам источников, компания признает свою вину и выплатит штраф в размере около $1 млрд.