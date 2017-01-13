"Укрзализныця" заявляет о задержке 2 тыс. грузовых вагонов предприятиями ГМК

Предприятия горно-металлургического комплекса (ГМК) Украины по состоянию на 12 января задерживают на путях станций и на подходах к ним 38 грузовых поездов, в составе которых 2092 вагона, загруженных по утвержденным в конце 2016-го и в январе 2017 гг., констатирует пресс-служба ПАО "Укрзализныця".

"Вагоны задержаны из-за неспособности грузополучателей выгрузить либо загрузить прибывшие в их адрес порожние вагоны", - говорится в сообщении пресс-службы.

ПАО отмечет, что простаивающие составы создают препятствия движению грузовых и пассажирских поездов, значительно осложняя эксплуатационную работу железных дорог страны.

При этом, напоминает "Укрзализныця", предприятия ГМК постоянно жалуются на неудовлетворительное обеспечение грузовыми вагонами.

"Начало года ознаменовалось простоями вагонов в ожидании погрузки-выгрузки. В первой декаде января "Укрзализныця" предоставила предприятиям ГМК под железорудное сырье 47,8 тыс. вагонов, а заказчики загрузили лишь 25 тыс. Обычно предприятия наверстывают упущенное во второй и третьей декадах месяца, что провоцирует нехватку подвижного состава. Таким образом, клиенты сами создают искусственный дефицит подвижного состава, не обеспечив равномерную нагрузку в течение месяца", - цитирует пресс-служба заместителя начальника департамента управления движением ПАО Олега Горенко.

"Укрзализныця" подчеркивает, что постоянно принимает все возможные меры для увеличения скорости доставки грузов и увеличение технических ресурсов. Так, в течение 2016 года было построено и введено в эксплуатацию 962 новых полувагона, однако неэффективная работа отдельных грузоотправителей и грузополучателей наносит компании репутационные риски.

"В начале 2017 года из-за неудовлетворительной выгрузки вагонов предприятиями ГМК железнодорожники вынуждены были ввести четыре конвенционных запрета погрузки грузов в адрес ПАО "Южный ГОК" и ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", - сообщает пресс-служба.