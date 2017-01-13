Азербайджан обнулит пошлины на импорт оборудования для гражданской авиации

Азербайджан планирует с 12 февраля обнулить таможенные пошлины на импорт в страну двигателей и другого оборудования для гражданской авиации.

Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Постановление затрагивает такие виды продукции, как реактивные и турбореактивные двигатели, гидравлические системы, гидравлические силовые двигатели и запчасти к ним.

В настоящее время импортные пошлины на эту продукцию составляют 3-15%.

Импорт этих товаров не для целей гражданской авиации будет облагаться пошлиной в размере 0,5%.

Кроме того, с 12 февраля будут обнулены таможенные пошлины на импорт в страну сидений для воздушных транспортных средств. В настоящее время размер пошлины составляет 15%.

Также будут обнулены таможенные пошлины на импорт в Азербайджан пассажирских автобусов, используемых в аэропортах.

В Азербайджане нет авиастроительных заводов, имеются только мощности по ремонту авиатехники.

Авиапарк национального авиаперевозчика - "Азербайджанские авиалинии" (AzAl) - укомплектован самолетами производства Airbus (A340-500 и A320), Boeing (Boeing 787-8 Dreamliner и Boeing 767-300ER), Embraer (ERJ 190-100 и ERJ 170-100LR). При этом AzAl планирует до 2021 года приобрести 10 самолетов нового семейства Boeing-737 MAX.

Кроме того, AzAl вел переговоры с российской лизинговой компанией "Ильюшин Финанс Ко" по вопросу лизинга до 10 пассажирских ближне- и среднемагистральных лайнеров МС-21. Поставка ожидается в 2019-2020 годах. Параметры твердого заказа будут согласованы в феврале 2017 года.

Ранее также сообщалось о переговорах азербайджанской стороны с "Украинской авиастроительной корпорацией" (создана на базе ГП "Антонов") об организации производства и технического обслуживания транспортных самолетов Ан-178 на территории Азербайджана.