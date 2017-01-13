Финотрасль Британии отказалась от попыток сохранить полный доступ к ЕС после Brexit

Финансовая отрасль Великобритании отказалась от усилий по сохранению полного доступа к рынкам Европейского союза после завершения выхода страны из него (Brexit), заявив, что может обойтись и без этого, пишет Mail Online.

Ранее британские фирмы хотели сохранить за собой право, которое позволяло банкам, страховщикам и фондовым управляющим свободно продавать свои услуги на территории всех 28 стран Евросоюза, как если бы они продавали их внутри страны. Однако затем они пришли к выводу, что такие требования нереальны после июньского голосования о Brexit.

Вместо этого TheCityUK, крупнейший британский лоббист в сфере финансов, требует ограниченного доступа на единый европейский рынок для некоторых финансовых секторов. Это позволило бы обеспечить трансграничную торговлю акциями и облигациями, а также продажу других финансовых продуктов после окончательного выхода Британии из ЕС.

Лондонский Сити предлагает использовать достаточно новую юридическую концепцию "эквивалентности", которая принята некоторыми, хотя и не всеми, финансовыми регуляторами ЕС. Она позволяет компаниям с рынков, которые квалифицируются как имеющие "эквивалентные" регулирующие правила, осуществлять свободную трансграничную торговлю с потребителями по законам и стандартам своей страны.

Глава лоббистской группы Майлз Селик полагает, что подобная сделка достижима. "Она позволит защитить Лондон как рынок, а также тех европейских потребителей, которые его используют, - сказал он. - Это выгодно не только Великобритании, но и ЕС в целом тоже".

TheCityUK предупреждает, что Сити может потерять до 70 тыс. рабочих мест после Brexit, если не будет разрешения на торговлю на европейских финансовых рынках.