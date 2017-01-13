Экономика

09:42 13.01.2017

Anadarko продает нефтегазовые активы на юге Техаса за $2,3 млрд

Anadarko Petroleum Corp. достигла соглашения о продаже нефтегазовых активов на юге Техаса компании Sanchaz Energy Corp. и фонду Blackstone Group LP за $2,3 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Anadarko, сделка включает в себя около 155 тыс. акров земли в 160 км к юго-западу от города Сан-Антонио, рядом с участком Sanchez под названием Catarina.

Anadarko активно распродает активы в рамках реорганизации бизнеса. Компания намерена сосредоточиться на своих ключевых месторождениях в Техасе и Колорадо. Вместе с тем в сентябре компания приобрела нефтегазовые активы у Freeport-McMoRan на сумму $2 млрд.

Акции Anadarko повысились в цене на 0,1% в ходе предварительных торгов в пятницу, капитализация компании составляет $40 млрд.

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