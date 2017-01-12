Налоговая милиция заявляет о продолжении законной работы до принятия нового закона

Глава налоговой милиции-первый заместитель главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Сергей Билан заявляет о продолжении работы налоговой милиции на законных основаниях до принятия отдельного закона о ее правопреемнице, подкрепляя свои слова письмом главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.

"О "технической ошибке" и работе налоговой милиции... Разочарую тех комбинаторов, которые на днях уже нафантазировали себе глобальные планы, чтобы не платить налоги и вести теневой бизнес. Мы и в дальнейшем продолжаем работать, защищая экономические интересы государства", – написал он на своей странице в Facebook.

В письме Н.Южаниной от 12 января, которое ГФС получила в ответ на свой запрос от 4 января, сообщается, что заключительные и переходные положения закона об изменениях в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (№1797-VIII) комплексно регулируют вопрос деятельности налоговой милиции. Согласно этим нормам, исключение раздела "Налоговая милиция" из Налогового кодекса вступит в силу только после принятия нового закона о деятельности центрального органа власти, на который возлагается обязанность обеспечения предотвращения, выявления, прекращения, расследования и раскрытия уголовных правонарушений, объектом которых являются финансовые интересы государства и/или местных органов самоуправления.

"До дня вступления в силу вышеуказанного закона, налоговая милиция действует в действующем правовом поле, выполняет функции, возложенные на нее законодательством, и на ее деятельность распространяются положения соответствующих законодательных актов", – говорится в письме Н.Южаниной, опубликованном С.Биланом.

Глава парламентского комитета добавляет, что "вопрос технического взаимосогласования вышеуказанных норм закона №1797 будет решаться согласно регламенту Верховной Рады".

Как сообщалось, в ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

Министр финансов Александр Данилюк в такой ситуации призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с МВФ.

"В конце 2016 года из-за технической ошибки Верховная Рада фактически объявила налоговою милицию вне закона уже с 1 января 2017 года… Стоит ли исправлять ошибку, опять легализуя репрессивную налоговую милицию? Очевидно, что нет. Нужно двигаться только вперед", - написал глава Минфина на своей странице в соцсети "Фейсбук". Он уточнил, что разработка и согласование законопроекта были завершены в сентябре 2016 года.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать фиполицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата до 2,5 тыс. человек (в настоящее время – 15 тыс.); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс и независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

"Мы планируем подать проект закона на рассмотрение правительства на ближайшем заседании и после утверждения направить законопроект в парламент. В этом законопроекте желательно, чтобы депутаты все-таки избежали "технических ошибок", - отметил А.Данилюк.