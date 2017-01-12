Экономика

18:27 12.01.2017

Почти 900 чиновников не подали электронные декларации за 2015 г.

Электронные декларации о доходах за 2015 год не подали 872 чиновника, еще 57 не подали декларации за 2015 год перед своим увольнением.

Об этом сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции (ЦПК) со ссылкой на информацию Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК), предоставленную на запрос народного депутата Виктора Чумака.

"По состоянию на 30 декабря 2016 года в НАПК поступили сообщения о 872 субъектах декларирования, которые не подали ежегодные декларации, а также в отношении 57 субъектов декларирования, которые не подали декларации при прекращении выполнения функций государства или местного самоуправления", - указано в сообщении.

В ЦПК отметили, что в случае установления случаев несвоевременного представления деклараций без уважительных причин, или сознательной неподачи декларации, НАПК вправе привлечь чиновников к административной или уголовной ответственности.

В декабре 2016 года НАПК направило в суд шесть административных протоколов о непредставлении и несвоевременном представлении деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Проверка деклараций происходит в ручном режиме: специалисты департамента финансового контроля НАПК готовят запросы в органы государственной власти, которые обладают теми или иными реестрами, а затем сопоставляют их данные с декларациями.

Всего на полную проверку одной декларации в НАПК хотят отвести шесть месяцев с возможностью приостановления проверки или продления ее срока еще на шесть месяцев. То есть, проверка одной декларации может длиться год.

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