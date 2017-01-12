Экономика

18:24 12.01.2017

"Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа в ПХГ Украины до 8 млрд куб. м на начало марта

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины, по расчетам НАК "Нафтогаз Украины", к началу марта будут составлять около 8 млрд куб. м, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

По ее данным, НАК предоставил соответствующие данные в ходе совещания под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана по вопросам обеспечения страны энергоресурсами.

"Председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отметил, что ситуация с обеспечением газом является стабильной … По его информации, в ПХГ находится более 11 млрд куб. м газа. Ожидается, что на конец февраля-начало марта Украина выйдет на 8 млрд куб. м газа, что, приблизительно, равно показателю марта 2014 года", - отметили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось, Украина с начала стартовавшего 13 октября отопительного сезона и по 8 января 2017 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 22,2% (на 3 млрд 272,47 млн куб. м) – до 11 млрд 459,56 млн куб. м.

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