Экономика

18:23 12.01.2017

Киев представит инвестпроекты в недвижимости на выставке MIPIM-2017 в Каннах

Инвестиционные проекты в сфере недвижимости Киева будут представлены на международной выставке недвижимости MIPIM, которая пройдет 14-17 марта 2017 года в г.Канны (Франция), сообщила Киевская горгосадминистрация в четверг.

"В этом году город готовит собственный стенд общей площадью 37,64 кв. м. На нем будут представлены самые интересные и наиболее перспективные инвестиционные проекты недвижимости Киева, а также ведущие девелоперские компании", – отмечено в сообщении.

Согласно сообщению, разработкой программы и медиа-поддержкой участия Киева в MIPIM-2017 занимается "Украинский клуб недвижимости" (URE Club, Киев).

В ходе выставки около 5 тыс. международных инвесторов смогут ознакомиться с инвестиционными проектами украинской столицы в сфере недвижимости. Это поможет сформировать положительный инвестиционный имидж Киева, привлечь дополнительные иностранные инвестиции в сферу недвижимости города.

MIPIM – международная инвестиционная выставка недвижимости, на которой представлены все сегменты рынка: офисная, жилая, туристическая и гостиничная, торговая, логистическая недвижимость и инфраструктурные проекты.

Общее количество участников выставки – более 20 тыс. человек, среди которых представители местных администраций, инвесторы, архитекторы, сервис-провайдеры, корпоративные арендаторы, группы отелей и гостиничные операторы, бизнес-провайдеры из 89 стран.

Киев участвует в выставках MIPIM c 2005 года.

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