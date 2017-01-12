Госгеонедр подготовила проект новых правил разработки нефтегазовых месторождений

Государственная служба геологии и недр Украины подготовила проект новых правил разработки нефтегазовых месторождений, сообщила пресс-служба ведомства.

"Служба разработала проект новых правил, содержащих требования к исследовательно-промышленной разработке месторождений, технологическим процессам обустраивания нефтегазовых скважин и их промышленного применения. Новые правила основываются на украинском и иностранном опыте разработки месторождений углеводородов. Документ является детальным, учитывает все технологические и геолого-экономические особенности", - отмечено в сообщении.

По данным Госгеонедр, проект правил одобрен Министерством экологии и природных ресурсов, сейчас находится на согласовании других заинтересованных органов власти.