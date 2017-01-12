АМКУ оштрафовал "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за недобросовестной конкуренции по заявлению "Укрпочты"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Укркурьер" на 430 тыс. грн из-за нарушения закона о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения неправдивой информации.

"Оштрафовано физлицо-предприниматель на 34 тыс. грн и ООО "Укркурьер" на 430 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, путем размещения на сайте www.ukrcourier.com неправдивой информации о том, что "Укркурьер" - национальный оператор почтовой связи", – сообщалось на веб-сайте АМКУ.

Заявление о размещении "Укркурьером" данной информации направило в АМКУ Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта".

В АМКУ отмечают, что поскольку "Укркурьер" не определен Кабинетом министров как национальный оператор почтовой связи, ознакомившись с этой информацией, потребители могли связать компанию с новым национальным оператором почтовой связи, в результате чего компания могла получить неправомерные преимущества в конкуренции перед другими участниками рынка.

В свою очередь в "Укркурьере" факт распространение на своем сайте данной информации отрицают и отмечают, что она могла быть распространена третьими лицами.

Тем не менее, ответчики в лице ООО "Укркурьер" и ее владельца Александра Чумака не предоставили АМКУ доказательств этого.

А.Чумак обладает долей 98,98% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Региональная энергетическая компания", которое, в свою очередь, является единственным учредителем ООО "Укркурьер", которое осуществляет контроль над этой компанией. Еще 1% владеет Анна Чумак.

Чистый доход "Укркурьера" в первой половине 2015 года составил 10,27 млн грн, чистая прибыль - 0,1 млн грн. За 2014 год чистая выручка компании составила 37,31 млн грн, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 7%.