Цены на нефть восстанавливаются в четверг

Нефтяной рынок восстанавливается в четверг после падения в начале недели, инвесторы оценивают данные о загруженности НПЗ в Штатах и снижение курса доллара.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:18 кв выросла на $0,81 (1,47%) - до $55,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,75 (1,45%) - до $53 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что, несмотря на рост запасов нефти, американские НПЗ переработали 17,1 млн баррелей нефти за минувшую неделю - это рекордный объем с 1989 года.

Также рост нефтяных котировок поддерживает падение доллара, что делает более выгодными инвестиции в сырьевые товары. К 17:20 кв доллар упал к евро на 0,8%, до $1,0673 за евро, а к иене падение составляет 1,3%, до 113,87 иены за $1.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки.

Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа также указал на возможность снижения производства топлива на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с.

Помимо снижения предложения, ребалансировке рынка поспособствует увеличение спроса, отметил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его мнению, спрос в 2017 году повысится на 1,2-1,3 млн б/с.