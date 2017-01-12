Ситуация с обеспечением ж/д дизельным топливом под контролем – Балчун

Запас дизельного топлива в региональных филиалах ПАО "Укрзализныця" по состоянию на 12 января 2017 года составляет более 7 тыс. тонн, этого достаточно в среднем на девять суток стабильной работы, без перебоев движения пассажирских и грузовых поездов, сообщила пресс-служба ПАО.

"Ситуация с обеспечением отрасли дизельным топливом находится под контролем. Сейчас уже объявлено девять тендеров на закупку дизтоплива, по пяти подписаны контракты. Закупаем дизтопливо по цене ниже рыночной. Работаем над формированием значительных запасов для резерва", – сказал председатель правления "Укрзализныци" Войцех Балчун, которого цитирует пресс-служба.

ПАО отмечает, что за текущие сутки поставщик топлива уже отгрузил железной дороге почти 4 тыс. тонн дизтоплива, планирует отгрузить еще 1 тыс. тонн. Из них 762 тонны уже направлены в региональный филиал "Донецкая железная дорога", еще 240 тонн поступят в ближайшее время. Указанный региональный филиал обеспечен горючим на последующие девять суток. Топливо поставлено на станции Красный Лиман, Красноармейск и Волноваха.

Для снижения рисков, связанных со сложными погодными условиями, дизтопливо для "Донецкой железной дороги" направляется с трех разных станций, на которые нефтетрейдер отгружает товар: из Новоград-Волынского уже отгружено почти 467 тонн, из Коростеня – 295 тонн, из Берегового будет отгружено 240 тонн.

К настоящему времени запас дизтоплива в региональных филиалах "Юго-Западная железная дорога" и "Одесская железная дорога" – 10 суток, "Приднепровская железная дорога" – девять суток, "Южная железная дорога" – восемь суток, "Львовская железная дорога" – семь суток.

Ранее сообщалось, что филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" заключил пять контрактов с нефтетрейдером WOG на закупку 65 тыс. тонн дизтоплива, чего хватит на 2,5 месяца для стабильных пассажирских и грузовых перевозок. Так, 5 января 2017 года были подписаны два контракта, каждый из которых предполагает поставку дизтоплива объемом по 10 тыс. тонн. Стоимость закупки по первому контракту составляет 19 тыс. грн/тонна (15,8 грн/литр), по второму – 19,399 тыс. грн/тонна (16,1 грн/литр).

В среду, 11 января 2017 года, заключены еще три контракта: "Укрзализныця" приобретет 10 тыс. тонн по 18,5 тыс. грн/тонна (15,4 грн/литр), 10 тыс. тонн по 18,8 тыс. грн/тонна (15,6 грн/литр), 25 тыс. тонн по 18,720 тыс. грн/тонна (15,5 грн/литр).