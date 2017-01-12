Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в четверг

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в четверг, инвесторы оценивают прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные.

На пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, хотя именно эти его обещания стали главными причинами подъема фондовых рынков США после выборов президента.

По словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джеймса Балларда, политические перемены, запланированные новой администрацией, скорее всего, дадут результат в следующем году, а не в текущем.

В отличие от своих коллег из Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), Дж.Баллард, известный сторонник мягкой ДКП, по-прежнему ожидает всего одного повышения базовой ставки в США в текущем году вместо прогнозируемых большинством трех подъемов.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, поддержал три повышения ставки в 2017 году и отметил силу американской экономики. По его мнению, инфляция в стране достигнет таргетируемого уровня в 2% в этом или следующем году.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 247 тыс. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали увеличения показателя на 23 тыс.

Вместе с тем индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в декабре увеличился на 1,8% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с весны 2012 года. Основной причиной повышения стало восстановление цен на нефть.

Акции авиаперевозчика Delta Air Lines подешевели в начале торгов на 0,3% несмотря на то, что прибыль компании за минувший квартал совпала с ожиданиями рынка, а выручка оказалась лучше прогнозов.

Цена бумаг Boeing Inc. опускается на 0,8%, хотя на предварительных торгах котировки росли на сообщениях СМИ о том, что индийский перевозчик SpiceJet может вскоре заказать у нее около 90 самолетов на сумму $10 млрд.

Капитализация производителя лазерного оборудования Applied Optoelectronics взлетела на 18% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 12 января уменьшился на 90,32 пункта (0,45%) и составил 19863,96 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 9,11 пункта (0,4%) - до 2266,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 31,49 пункта (0,57%) и составил 5532,49 пункта.