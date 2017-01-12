Почти 80 рейсов отменено в аэропорте Хитроу из-за плохой погоды

Не менее 80 рейсов пришлось отменить во второй половине дня в четверг из-за приближающегося снегопада, сообщил журналистам представитель лондонского аэропорта "Хитроу".

"Последние прогнозы предсказывают снегопад во второй половине дня, это ограничит количество самолетов, идущих на посадку и на взлет", - добавил он.

Четыре рейса отменено в другом аэропорту Лондона - "Гэтвике".

Национальное метеорологическое бюро Великобритании предупреждает также о сильных ветрах и снегопадах в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.