Экономика

16:39 12.01.2017

НАПК распределило 340 млн грн из госбюджета на финансирование партий в 2017г

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило более 340 млн грн из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году, сообщила глава НАПК Наталия Корчак.

"НАПК распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году", - написала Н.Корчак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

По ее словам, соответствующим решением предусматривается выделение: "Народному фронту" – 113,75 млн грн, "Блоку Петра Порошенко" – 112,1 млн грн, "Самопомощи" – 56,39 млн грн, Оппозиционному блоку – 48,47 млн грн, Радикальной партии Олега Ляшко – 38,26 млн грн, "Батькивщине" - 29 млн грн.

При этом "Самопомощи" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов предусмотрено 44,24 млн грн.

"Тем, у кого возникают вопросы по Оппоблоку, который в 2016 году отказался от государственного финансирования. На данный момент в НАПК нет ни одного заявления об отказе от финансирования", - отметила Н.Корчак.

По ее словам, после решения о распределении средств Нацагентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за первый квартал 2017 года.

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