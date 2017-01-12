"Запорожогнеупор" в 2016-м увеличил производство неформованных огнеупоров на четверть

ЧАО "Запорожогнеупор", крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупоров, входящее в группу "Метинвест", по итогам 2016 года нарастило выпуск неформованных огнеупоров на 27% по сравнению с 2015 годом до 7,6 тыс. тонн.

Согласно пресс-релизу предприятия в четверг, за отчетный период произведено 7,601 тыс. тонн неформованных огнеупоров, в том числе, 2,087 тыс. тонн огнеупорных бетонов и масс и 5,514 тонн тыс. тон утепляющих и шлакообразующих смесей.

"Стратегия ЧАО "Запорожогнеупор", направленная на расширение производства неформованных огнеупоров, стала драйвером развития предприятия. В планах на 2017 год - повышение конкурентоспособности неформованных огнеупоров и стабильные поставки востребованной продукции постоянным и новым клиентам", - отметил генеральный директор ЧАО "Запорожогнеупор" Виктор Бусько, которого цитирует пресс-служба.

"Запорожогнеупор" - крупнейшее в Украине предприятие по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Производит шамотные, муллитокремнеземистые, муллитовые, муллитокорундовые, периклазовые, периклазохромитовые изделия, карбидокремниевые электронагреватели и неформованные огнеупорные материалы. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ, Европы, Азии и Африки.

"Запорожогнеупор" входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются донецкое ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвет".