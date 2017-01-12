Красиловский агрегатный завод по итогам 2016г увеличил чистую прибыль в 1,3 раза

Государственное предприятие "Красиловский агрегатный завод" (КАЗ, Хмельницкая обл.), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом – более чем до 250 млн грн, сообщила пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению на его сайте, КАЗ в 2016 году обеспечил 100%-ное выполнение плана по производству и поставке заказчикам продукции оборонного назначения.

Как отмечают в госконцерне, в 2016 году предприятие завершило освоение линии по производству автомата "Малюк", а само изделие успешно прошло весь комплекс государственных испытаний.

Кроме того, в 2016 году в рамках модернизации производственных мощностей КАЗ проведена закупка четырех новых станов, сообщает пресс-служба.

Красиловский агрегатный завод – предприятие ОПК Украины. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основным направлением деятельности до последнего времени являлось производство изделий для авиатехники.

Новый штурмовой автомат "Малюк" – кардинальная модернизация советского автомата "Калашникова" АК-47, проведенная ООО "ИнтерПроИнвест" (Киев). Автомат уже успешно прошел госиспытания и подконтрольную эксплуатацию в армии, в т. ч. в зоне боевых действий на Донбассе.

В сентябре 2015 года было объявлено о подписании контракта на изготовление опытной партии автоматов "Малюк" и организации серийного производства автомата на мощностях КАЗ.