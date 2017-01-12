Экономика

15:53 12.01.2017

Красиловский агрегатный завод по итогам 2016г увеличил чистую прибыль в 1,3 раза

Государственное предприятие "Красиловский агрегатный завод" (КАЗ, Хмельницкая обл.), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль в 1,3 раза по сравнению с 2015 годом – более чем до 250 млн грн, сообщила пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению на его сайте, КАЗ в 2016 году обеспечил 100%-ное выполнение плана по производству и поставке заказчикам продукции оборонного назначения.

Как отмечают в госконцерне, в 2016 году предприятие завершило освоение линии по производству автомата "Малюк", а само изделие успешно прошло весь комплекс государственных испытаний.

Кроме того, в 2016 году в рамках модернизации производственных мощностей КАЗ проведена закупка четырех новых станов, сообщает пресс-служба.

Красиловский агрегатный завод – предприятие ОПК Украины. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Основным направлением деятельности до последнего времени являлось производство изделий для авиатехники.

Новый штурмовой автомат "Малюк" – кардинальная модернизация советского автомата "Калашникова" АК-47, проведенная ООО "ИнтерПроИнвест" (Киев). Автомат уже успешно прошел госиспытания и подконтрольную эксплуатацию в армии, в т. ч. в зоне боевых действий на Донбассе.

В сентябре 2015 года было объявлено о подписании контракта на изготовление опытной партии автоматов "Малюк" и организации серийного производства автомата на мощностях КАЗ.

ВАЖНОЕ

АМКУ раскрыл ряд связанных с Burisma Николая Злочевского компаний

Engie начала поставки газа в Украину

"Киевстар" меняет условия ряда контрактных тарифных планов, повышает их стоимость

МХП за 0,5% своих акций выкупит 5% Старинской птицефабрики у ее директора

Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

ПОСЛЕДНЕЕ

Провайдер "Воля" с 1 февраля повышает тарифы

"Запорожогнеупор" в 2016-м увеличил производство неформованных огнеупоров на четверть

"АТБ-Маркет" опровергает обвинения S.Group в покушении на ее топ-менеджера

АМКУ оштрафовал две фирмы на 1,2 млн грн за согласованные действия на тендере "Укртрансгаза"

Министр финансов поручил главам ГФС и Госказначества разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
имя анжелика
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
автосалон acura
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА