АМКУ оштрафовал две фирмы на 1,2 млн грн за согласованные действия на тендере "Укртрансгаза"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал НВО "Укргазгеоавтоматика" и ООО "Укргеоэкология" на общую сумму 1,181 млн грн за согласованные действия на тендере ПАО "Укртрансгаз".

Как сообщила пресс-служба АМКУ, в рамках указанного тендера отбирался подрядчик для газогеохимических и гидрогеологических исследований.

Собственником "Укргазгеоавтоматики" является Евгений Иванов, "Укргеоэкологии" – Лариса Спиця и Павел Федосеев.

Как сообщалось, "Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.