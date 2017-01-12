Экономика

15:42 12.01.2017

Министр финансов поручил главам ГФС и Госказначества разблокировать электронные счета аграриев для возмещения НДС

Руководителям Государственной фискальной службе и Государственного казначейства Украины министр финансов Александр Данилюк поручил разблокировать счета сельхозтоваропроизводителей в системе электронного администрирования (СЭА) НДС.

"Был вынужден вчера отдать отдельное поручение главам ГФС и Госказначейства с требованием выполнить закон и обеспечить возмещение (НДС - ИФ)", - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

Соответствующее поручение подписано 11 января.

По его словам, ГФС заблокировала спецсчета, не поняв норм закона о переходном периоде спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей. В результате сотни предприятий не могли получить свои деньги.

Как сообщалось, спецрежим НДС для агропроизводителей отменен с 2017 года. Он действовал с 1998 года и предусматривал аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС на своих счетах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что после отмены спрецрежима депутаты предусмотрели нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку в прямой норме закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

Для сельхозтоваропроизводителей, используемых месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, для работавших по квартальному налоговому периоду – 20 февраля 2017 года.

В первой декаде января аграрии заявили о блокировании спецсчетов ГФС и Госказначейством.

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