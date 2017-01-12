Нефть дорожает в четверг, цена Brent выросла

Цены на нефть активно растут в четверг на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:46 кв выросла на $0,69 (1,25%) - до $55,79 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,59 (1,13%) - до $52,84 за баррель.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев.

Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук, а Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.