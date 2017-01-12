Экономика

14:01 12.01.2017

Введение формулы "Роттердам плюс" не сняло проблемы диверсификации поставок угля

Внедрение формульного ценообразования на энергетический уголь по принципу "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину" не смогло решить проблему диверсификации поставок топлива, считает министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Формула "Роттердам плюс" не сняла проблему диверсификации поставок энергетического угля, это нужно признать", - написал он в Facebook.

Как сообщалось, ранее Окружной административный суд Киева отказал экс-члену НКРЭКУ Андрею Герусу в признании незаконным и отмене постановления регулятора №289 от 3 марта 2016 года о внедрении формульного ценообразования на энергетический уголь по принципу "стоимость в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину".

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