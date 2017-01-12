Гослесагентство исключило возможность экспорта деловой древесины под видом дров

Государственное агентство лесных ресурсов (Гослесагентство) обязало руководителей государственных предприятий, входящих в сферу его управления, при поставках топливных дров за пределы таможенной территории Украины ограничить их длину двумя метрами.

Согласно пресс-релизу Гослесагентства в четверг, соответствующий приказ подписан временно исполняющей обязанности председателя ведомства Христиной Юшкевич.

"Подписанный мной приказ сделает невозможным вывоз из Украины деловой древесины под видом топливных дров", - цитирует пресс-служба Х.Юшкевич.

Она также отметила, что о введении соответствующих норм будут проинформированы и органы таможенного контроля.

По словам Х.Юшкевич, в случае нарушения этих требований Гослесагентство будет принимать кадровые решения, а материалы будут передаваться в правоохранительные органы.

Она призвала и других постоянных лесопользователей ввести аналогичную норму и ограничить длину дров при экспорте двумя метрами.

Ранее Х.Юшкевич отмечала, что 27% лестного хозяйства Украины находится вне контроля Гослесагентства.

Как сообщалось, в Украине с 1 января 2017 года сроком на 10 лет действует полный запрет экспорта лесоматериалов в необработанном виде (запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а с начала текущего года – и древесных пород сосны).

По данным ГФС, по итогам 2016 года на фоне действия моратория экспорт необработанной древесины сократился на 30,6%, до 1,7 млн грн, тогда как экспорт топливной древесины сохранился практически на прошлогоднем уровне 2,04 млн тонн.

Ранее эксперты отмечали, что под видом топливных дров может экспортироваться деловая древесина.