Экономика

13:24 12.01.2017

США увеличили переработку нефти до рекорда благодаря спросу в Мексике

США на прошлой неделе увеличили объемы нефтепереработки до рекордного уровня благодаря спросу на американский бензин в Мексике.

Согласно данным министерство энергетики США, американские НПЗ перерабатывали в среднем 17,1 млн баррелей нефти в сутки на прошлой неделе.

При этом экспорт бензина из США вырос почти вдвое по сравнению с декабрьским уровнем.

В прошлом месяце США на 70% покрывали спрос на бензин в Мексике, заявил ранее на этой неделе глава Мексиканской ассоциации розничной торговли бензином (ONEXPO) Хосе Анхель Гарсиа.

ВАЖНОЕ

Нацсовет по телерадиовещанию обязал провайдеров отключить российский телеканал "Дождь"

АМПУ не хранит денежных средств в Платинум Банке

JKX сообщает об очередном обыске в ее офисах в Полтаве

Данилюк подтверждает ликвидацию налоговой милиции и предлагает ускорить создание финполиции

Единственным препятствием для получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС является отмена запрета на экспорт леса

ПОСЛЕДНЕЕ

Саудовская Аравия уже превысила плановый уровень сокращения нефтедобычи

Украинцы в 2016г увеличили продажу валюты на 44,6% при увеличении покупки на 9,2%

ОПЕК в декабре сократила добычу нефти впервые за 7 месяцев, на 280 тыс. б/с

Ирак сократит добычу в рамках соглашения ОПЕК до конца января

НКМЗ в 2017г поставит "Азовстали" два мощных литейных крана

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
гороскоп для овна на 2013
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Rul.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА