США увеличили переработку нефти до рекорда благодаря спросу в Мексике

США на прошлой неделе увеличили объемы нефтепереработки до рекордного уровня благодаря спросу на американский бензин в Мексике.

Согласно данным министерство энергетики США, американские НПЗ перерабатывали в среднем 17,1 млн баррелей нефти в сутки на прошлой неделе.

При этом экспорт бензина из США вырос почти вдвое по сравнению с декабрьским уровнем.

В прошлом месяце США на 70% покрывали спрос на бензин в Мексике, заявил ранее на этой неделе глава Мексиканской ассоциации розничной торговли бензином (ONEXPO) Хосе Анхель Гарсиа.