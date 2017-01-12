Экономика

13:19 12.01.2017

Саудовская Аравия уже превысила плановый уровень сокращения нефтедобычи

Саудовская Аравия уже превысила целевой уровень сокращения нефтедобычи, передает слова министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха агентство.

Согласно достигнутым договоренностям в Вене 30 ноября, Саудовская Аравия должна снизить свою добычу на 486 тыс. баррелей в сутки с уровня октября в 10,058 млн б/с.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник 6 января сообщала, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее, чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) октября 2016 года.

В то же время, нет понимания, как должно учитываться сокращение - как суточный уровень в среднем за месяц или уровень, который должен быть достигнут к концу первого полугодия 2017 года.

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