Ирак сократит добычу в рамках соглашения ОПЕК до конца января

Ирак сократит добычу нефти в объеме, предусмотренном соглашением ОПЕК, до конца января, заявил министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби в ходе Всемирного энергетического форума, проходящего в Абу-Даби.

Власти Ирака также намерены обеспечить сокращение добычи в курдском регионе, и переговоры с представителями Курдистана ведутся "ежедневно", отметил министр.

В интервью агентству он сообщил, что намерен выполнить условия соглашения ОПЕК в основном за счет сокращения добычи нефти на месторождениях, принадлежащих государству.

Тем не менее, иракские власти рассчитывают и на сокращение производства международными нефтекомпаниями, работающими в стране, и ведут переговоры с ними.

Выступая перед журналистами в Абу-Даби в четверг, Дж.Али аль-Ляиби заявил, что Ирак уже уменьшил экспорт нефти на 170 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерен сократить поставки еще на 40 тыс. б/с в ближайшую неделю, пишет газета Financial Times.

"Это наша политика, и мы не намерены отклоняться от нее", - сказал он.

Министр отметил, что Ирак не удовлетворен стоимостью нефти на уровне $55 за баррель и предпочел бы видеть ее "на уровне $65 за баррель или около того".

Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 тыс. б/с, до 4,351 млн б/с. В целом государства картеля намерены договорились производство нефти на 1,2 млн б/с, начиная с января, чтобы поддержать цены.