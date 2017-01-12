НКМЗ в 2017г поставит "Азовстали" два мощных литейных крана

Новокраматорский машиностроительный завод (НКМЗ, Краматорск Донецкой обл.), одно из ведущих украинских предприятий тяжелого машиностроения, поставит два мощных литейных крана в адрес металлургического комбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.), сообщает пресс-служба предприятия.

Литейные краны грузоподъемностью 450+100/20 т и 125+45 т предназначены для подъемно-транспортных и литейных операций в кислородно-конвертерном цехе в условиях повышенной вредности при диапазоне рабочих температур от "минус" -30 градусов до "плюс" 90 градусов по Цельсию.

Согласно сообщению, контракт с группой "Метинвест" (в которую входит "Азовсталь") на изготовление этого оборудования, стоимость которого не разглашается, заключен в сентябре минувшего года. В настоящее время на НКМЗ начато их производство.

"Машины разработаны на основе последних тенденций мирового краностроения, полностью механизированы и автоматизированы, расширен диапазон операций, устанавливается современная система взвешивания сливаемого чугуна и высыпаемого металлолома, что положительно скажется на качестве выплавляемого металла", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба НКМЗ также сообщает, что на Магнитогорский металлургический комбинат (Россия) в рамках выполненного контракта доставлен подъемно-поворотный сталеразливочный стенд машины непрерывного литья заготовок, спроектированный и изготовленный НКМЗ.

Стационарное двухпозиционное устройство подъемно-поворотного типа грузоподъемностью 1050 т предназначено, в частности, для подъема и опускания ковшей, непрерывного взвешивания ковшей с металлом, передачи их из позиции "загрузка" в позицию "разливка" и обратно, слива металла в случае необходимости в аварийные емкости.

Сталеразливочный стенд будет установлен в комплексе МНЛЗ №3 кислородно-конвертерного цеха Магнитогорского МК.

ПАО "НКМЗ" специализируется на выпуске прокатного, металлургического, кузнечно-прессового, гидротехнического, горнорудного, подъемно-транспортного, специализированного оборудования, поковок и отливок.

В 2015 году завод увеличил чистый доход на 15,2% по сравнению с 2014 годом - до 2,97 млрд грн, чистая прибыль выросла в 2,7 раза - до 952,4 млн грн, на экспорт поставлено около 80% продукции.