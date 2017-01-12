Украина увеличила производство сахара

Производство сахара в Украине в 2016/2017 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) увеличилось на 40,5%, до 2,008 млн тонн по сравнению с предыдущим сезоном, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Согласно сообщению, 42 сахарных завода переработали 13,66 млн тонн сахарной свеклы.

По данным ассоциации, этот год выдался благоприятным для украинских производителей сахара. Из-за неурожая в Бразилии и Индии и благоприятной конъюнктуры мирового рынка, производителям удалось поставить на внешние рынки почти 470 тыс. тонн сахара, основная масса которого была отправлена в Шри-Ланку, Грузию и Тунис.

"Учитывая это, по нашим прогнозам в 2017 году произойдет увеличение площадей под свеклой и постепенное возвращение утраченных позиций (сахарной свеклы - ИФ) в структуре посевов. Уже есть подтвержденная информация об увеличении посевов этой культуры от крупных производителей", - говорится в сообщении ассоциации.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Укрцукор", Украина за 2015/2016 маркетинговый год (МГ, сентябрь-август) экспортировала 113 тыс. тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.