Европейские фондовые индексы снижаются в четверг, дешевеют акции ритейлеров

Европейские фондовые индексы снижаются в четверг вслед за котировками акций фармацевтических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,5%, до 363,21 пункта.

Британский FTSE 100 уменьшился на 0,3%, французский CAC 40 на 0,5%, германский DAX - на 0,6%.

Бумаги фармкомпаний дешевеют на опасениях, что представители сектора столкнутся с проблемами на американском рынке после вступления Дональда Трампа на пост президента США.

В ходе пресс-конференции в среду Д.Трамп подверг резкой критике ценообразование в фармацевтической отрасли, пообещав "сэкономить миллиарды долларов" за счет изменения способа закупки лекарств государством.

Акции европейских фармкомпаний Novo Nordisk A/S и Shire Plc, в значительной мере ориентированных на рынок США, подешевели в ходе торгов соответственно на 5,4% и 3,6%.

Стоимость бумаг Tesco Plc упала на 2,1%, несмотря на то, что британский ритейлер сообщил о росте продаж в праздничный период.

Сопоставимые продажи Tesco за шесть недель, завершившихся 7 января, увеличились на 0,7%. Ритейлер подтвердил, что рассчитывает достичь целевого показателя операционной прибыли - не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов ($1,46 млрд) - в текущем финансовом году, завершающемся в феврале 2017 года.

Акции Associated British Foods Plc, владеющей сетью магазинов Primark, подешевели на 2,2%. Компания сообщила, что продажи Primark за 16 недель, завершившихся 7 января, подскочили на 22%.

Тем временем, бумаги Marks & Spencer Group подорожали на 2,7%. Продажи ритейлера за 13 недель до 31 декабря повысились на 5,9%.

Стоимость акций Cie. Financiere Richemont SA взлетела на 7,6%. Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий увеличил выручку в третьем финансовом квартале (октябре-декабре 2016 года), на который обычно приходится пик продаж в связи с рождественскими и новогодними праздниками, больше прогноза.

Бумаги британской строительной компании Barratt Developments подешевели на 2%, несмотря на информацию об увеличении продаж застройщика во втором полугодии 2016 года на 15,8% - до 2,34 млрд фунтов.

Акции UniCredit SpA снизились в цене на 1,1%. Крупнейший банк Италии сообщил, что направит дополнительно 8,1 млрд евро в резервы на возможные потери по ссудам в рамках объявленных ранее мер по улучшению качества его активов. Дополнительные отчисления в резервы будут учтены в его отчетности за четвертый квартал 2016 года.