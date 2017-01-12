Кабмин рекомендует райгосадминистрациям создать подразделения по коммуникации с общественностью

Кабинет министров Украины рекомендует районным государственным администрациям создать подразделения для связей с общественностью.

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, правительство приняло постановление, которым в районных госадминистрациях рекомендовано создать структурные подразделения, ответственные за связи с общественностью.

"Это решение позволит обеспечить на всех уровнях системные коммуникации с общественностью, привлечь общественный сектор к разработке решений на ранних этапах, сформировать действенные общественные советы. Это шаг к развитию гражданского общества в региональном измерении", - цитирует пресс-служба слова Г.Зубко.