Экономика

11:51 12.01.2017

Кабмин рекомендует райгосадминистрациям создать подразделения по коммуникации с общественностью

Кабинет министров Украины рекомендует районным государственным администрациям создать подразделения для связей с общественностью.

Согласно сообщению пресс-службы вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, правительство приняло постановление, которым в районных госадминистрациях рекомендовано создать структурные подразделения, ответственные за связи с общественностью.

"Это решение позволит обеспечить на всех уровнях системные коммуникации с общественностью, привлечь общественный сектор к разработке решений на ранних этапах, сформировать действенные общественные советы. Это шаг к развитию гражданского общества в региональном измерении", - цитирует пресс-служба слова Г.Зубко.

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