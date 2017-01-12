Экономика

11:36 12.01.2017

СК VUSO заключила договор облигаторного перестрахования на 12 млн грн

Страховая компания VUSO (Киев) заключила договор облигаторного перестрахования рисков, связанных с туристическим страхованием (медицинские расходы, несчастный случай, задержка или отмена рейса, риск утери багажа, потеря документов).

Как сообщается в пресс-релизе страховщика, договор заключен сроком на один год.

Ведущим партнером-перестраховщиком по договору является европейская компания, связанная с синдикатом Lloyd's и обладающая рейтингом финансовой надежности AA-, присвоенным агентством Standard&Poor's.

Страховая компания VUSO работает на рынке страхования 15 лет. Имеет 24 лицензии. Из них 16-по добровольным и 8-по обязательным видам страхования. Компания представлена во всех регионах Украины, имеет 31 представительство.

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