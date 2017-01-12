Выручка Richemont в "рождественском" квартале превзошла ожидания

Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий Cie. Financiere Richemont SA увеличил выручку в третьем финансовом квартале (октябре-декабре 2016 года), на который обычно приходится пик продаж в связи с рождественскими и новогодними праздниками, больше прогноза.

Как говорится в пресс-релизе Richemont, совокупная выручка повысилась на 6% - с 2,93 млрд евро до 3,09 млрд евро. Аналитики в среднем ожидали близкого к нулю изменения этого показателя - выручку на уровне 2,96 млрд евро.

В I финполугодии выручка компании рухнула на 12%, в результате за 9 месяцев текущего финансового года сокращение выручки составило 7%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе спрос на ювелирные изделия и часы в октябре-декабре значительно вырос в материковом Китае и Южной Корее, что компенсировало спад в Гонконге и Макао.

Без учета валютных колебаний выручка в III финквартале повысилась на 5%.

Цена акций Richemont подскочила на 7,6% на торгах в Цюрихе в четверг.

Международная корпорация Richemont является владельцем около 20 известных брендов. Компании, входящие в Richemont, управляются отдельно и относительно независимы. Корпорация объединяет такие бренды, как Cartier и Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Piaget, IWC, Baume Mercier, Vacheron Constantin, Officine Panerai, A.Lange Sohne, Montblanc, Montegrappa, Alfred Dunhill, Chloe, Lancel и Giampiero Bodino.

Контрольным пакетом акций Richemont владеет Йохан Руперт, 64-летний миллиардер из ЮАР. Компания имеет первичный листинг на Швейцарской фондовой бирже и вторичный - на бирже Йоханнесбурга (ЮАР).