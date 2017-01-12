"Укрзализныця" приобретет у WOG 65 тыс. тонн дизтоплива

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" заключил пять контрактов с нефтетрейдером WOG на закупку 65 тыс. тонн дизельного топлива, чего хватит на 2,5 месяца для стабильных пассажирских и грузовых перевозок.

"Формируем достаточный запас дизтоплива, чтобы он не измерялся несколькими днями. Надеемся, что за этими первыми контрактами в новом году отгрузки дизтоплива будут осуществляться вовремя и бесперебойно", - цитирует пресс-служба ПАО председателя его правления Войцеха Балчуна.

Так, 5 января 2017 года были подписаны два контракта, каждый из которых предполагает поставку дизельного топлива объемом по 10 тыс. тонн. Стоимость закупки по первому контракту составляет 19 тыс. грн/т (15,8 грн/л), по второму – 19,399 тыс. грн/т (16,1 грн/л).

Вчера, 11 января 2017 года, заключены еще три контракта: "Укрзализныця" приобретет 10 тыс. тонн по 18,5 тыс. грн/т (15,4 грн/л), 10 тыс. тонн по 18,8 тыс. грн/т (15,6 грн/л) и 25 тыс. тонн по 18,720 тыс. грн/т (15,5 грн/л).

Контракт с нефтетрейдером заключен по результатам проведенных пяти тендеров на закупку дизельного топлива, которые были объявлены 2 ноября 2016 года, а в конце декабря состоялись аукционы. Однако, из-за внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, в частности увеличения ставки акциза на дизельное горючее, стороны будут вынуждены уже в ближайшее время пересмотреть условия заключенных договоров и заключить дополнительные соглашения.