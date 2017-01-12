Экономика

11:17 12.01.2017

ЦБ Турции сокращает доступную ликвидность для поддержки лиры

Центральный банк Турции сокращает доступную ликвидность и повышает процентные ставки по краткосрочным кредитам для банков, чтобы сдержать падение нацвалюты - лиры, сообщает агентство со ссылкой на информированные источники.

В четверг ни один из турецких банков не смог получить денежные средства в рамках недельного аукциона репо под привычные 8%. Вместо этого, по данным источников, кредитным организациям предлагается использовать так называемое Late Liquidity Window - окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент", для которого ставка составляет 10%.

"Финансирование через это окно может существенно сократить доступ к ликвидности в краткосрочной перспективе. Конечно же, это поддержит лиру за счет повышения стоимости фондирования, которое центральный банк предоставляет рынку", - заявил экономист Odeabank Шакир Туран.

В текущем году турецкая лира демонстрирует самое значительное падение в паре с долларом США среди наиболее торгуемых валют мира - 8,8% с 1 января вдобавок к прошлогоднему обвалу на 17%. В ходе торгов в четверг лира стабильна - около 3,864 лиры/$1.

ВАЖНОЕ

АМПУ не хранит денежных средств в Платинум Банке

JKX сообщает об очередном обыске в ее офисах в Полтаве

Данилюк подтверждает ликвидацию налоговой милиции и предлагает ускорить создание финполиции

Единственным препятствием для получения 2-го транша макрофинансовой помощи ЕС является отмена запрета на экспорт леса

Крупные японские компании инвестируют в Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин рекомендует райгосадминистрациям создать подразделения по коммуникации с общественностью

UniCredit зарезервирует 8,1 млрд евро на возможные потери по ссудам

СК VUSO заключила договор облигаторного перестрахования на 12 млн грн

Выручка Richemont в "рождественском" квартале превзошла ожидания

"Укрзализныця" приобретет у WOG 65 тыс. тонн дизтоплива

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
лев гороскоп
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Metry.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА