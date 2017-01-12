ЦБ Турции сокращает доступную ликвидность для поддержки лиры

Центральный банк Турции сокращает доступную ликвидность и повышает процентные ставки по краткосрочным кредитам для банков, чтобы сдержать падение нацвалюты - лиры, сообщает агентство со ссылкой на информированные источники.

В четверг ни один из турецких банков не смог получить денежные средства в рамках недельного аукциона репо под привычные 8%. Вместо этого, по данным источников, кредитным организациям предлагается использовать так называемое Late Liquidity Window - окно ликвидности, предоставляемой "в последний момент", для которого ставка составляет 10%.

"Финансирование через это окно может существенно сократить доступ к ликвидности в краткосрочной перспективе. Конечно же, это поддержит лиру за счет повышения стоимости фондирования, которое центральный банк предоставляет рынку", - заявил экономист Odeabank Шакир Туран.

В текущем году турецкая лира демонстрирует самое значительное падение в паре с долларом США среди наиболее торгуемых валют мира - 8,8% с 1 января вдобавок к прошлогоднему обвалу на 17%. В ходе торгов в четверг лира стабильна - около 3,864 лиры/$1.