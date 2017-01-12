АМПУ не видит экономической и оперативной целесообразности переноса ее центрального управления в Киев

Госпредприятие "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) не видит целесообразности в переносе ее центрального управления из Одессы в Киев, о планах которого заявлял министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Согласно сообщению на веб-сайте администрации, ее юридический адрес — Киев, проспект Победы, 14 (здание министерства – ИФ). Фактическое расположение аппарата управления ГП расположено по адресу главного представительства АМПУ — Одесса, ул. Ланжероновская, 1.

"Неоднократно на имя министра направлялись ответы и предложения по размещению ГП "АМПУ" по адресу главного представительства в Одессе. К сожалению, обратная связь не была установлена", - говорится в сообщении.

АМПУ считает, что размещение администрации в Одессе обеспечивает оптимальную эффективность функционирования предприятия по значительному ряду причин.

Так, АМПУ отмечает, что более 80% основных фондов предприятия расположены в Одесском и смежных регионах; аппарат управления ГП был сформирован преимущественно из лучших работников портов и других предприятий отрасли, проживающих в Одесском и других регионах; в морских портах, расположенных в Одесском регионе, перерабатывается более 60% грузов, а с учетом соседних регионов — более 85% грузов от общего объема.

Кроме того, как сообщает администрация, в Одесском регионе расположены все научно-учебные заведения портовой отрасли, обеспечивающие наличие необходимого кадрового потенциала, субъекты хозяйствования, непосредственно осуществляющие хозяйственную деятельность в морских портах, опосредованно взаимодействуют с ними и имеют взаимоотношения с ГП "АМПУ".

Помимо этого, АМПУ считает, что размещение аппарата управления в Одессе обеспечивает непосредственное участие в процессе формирования, реализации и мониторинга выполнения мероприятий и задач по развитию каждого филиала ГП и морских портов в целом.

"В городах Одесса и Черноморск находятся руководители контролирующих органов, обеспечивающих контроль в 72% морских портов; в Одессе ГП обладает собственным административным зданием площадью 6300 кв. м, что обеспечивает значительную экономию государственных средств по сравнению с затратами на аренду помещений в Киеве", - напоминает АМПУ.

В администрации также отмечают, что расположение аппарата управления в Одессе обеспечивает значительную экономию затрат и времени на командировки работников филиала ГП, а Одесса де-факто является морской столицей Украины и центром деловой активности морской отрасли.

"Перевод работников с переездом в другую местность также экономически нерационален, поскольку предприятие согласно Кодексу законов о труде Украины должно выплатить стоимость проезда работника и членов его семьи; расходы по перевозке имущества; суточные за время нахождения в пути; единовременное пособие на самого работника и на каждого переезжающего члена семьи; заработную плату за дни сбора в дорогу и устройства на новом месте жительства, но не более шести дней, а также за время нахождения в пути. Только по предварительным расчетам перевозка аппарата управления в Киев с соблюдением требований законодательства обойдется ГП "АМПУ" не менее в 42,407 млн грн", - говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивает АМПУ, работа предприятия на период перемещения фактически будет парализована, что приведет к ухудшению показателей деятельности, необеспечению выполнения взятых на себя обязательств по реализации инфраструктурных проектов, модернизации, реконструкции и строительства объектов портовой инфраструктуры, выполнению заключенных договоров, проведению процедур закупок и т. п.

Ранее глава Мининфраструктуры В.Омелян заявил, что админперсонал АМПУ и его зарплаты будут сокращены, а центральный офис перенесен в Киев.