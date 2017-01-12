Экономика

11:13 12.01.2017

Стоимость строительства в Киеве в 2016г выросла на 10%

Себестоимость строительных работ в столице Украины в 2016 году выросла в среднем на 10% по сравнению с 2015 годом в связи с существенной активизацией рынка недвижимости, считает директор проектной компании "АИММ-Групп" (Киев) Анна Искиэрдо.

"По сравнению с прошлым годом рынок недвижимости столицы существенно активизировался, многие застройщики начали реализацию новых проектов. В связи с ростом спроса на услуги подрядных организаций, последние повысили стоимость своих работ. Наиболее востребованные компании увеличили цены на 10-15%", - цитирует ее слова пресс-служба компании.

Кроме того, по словам эксперта, большинство застройщиков в 2016 году подняло зарплату строителям и менеджерам. "Это и стало основной причиной роста себестоимости. Также из-за колебаний курса валют изменились цены на строительные материалы, но рост их стоимости существенно не повлиял на себестоимость строительства", – резюмировала А.Искиэрдо.

Как сообщалось, государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в 2016 году выдала 111 тыс. разрешительных документов на начало строительных работ, что на 12% превышает показатель 2015 года (99 тыс.).

Самыми активными по строительству стали, по данным ГАСИ, Киевская, Днепропетровская и Львовская в 2016г.

Кроме того, в 2016 году на 11% увеличилось количество выданных ГАСИ лицензий по видам стройработ на III-IV категории сложности – до 4,7 тыс. (в 2015-м – 4,1 тыс.).

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