Экономика

10:49 12.01.2017

Кабмин утвердил порядок аварийно-спасательного обслуживания объектов и территорий

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления постоянного и обязательного аварийно-спасательного обслуживания субъектов хозяйствования, отраслей и отдельных территорий.

Как сообщает в четверг пресс-службы Министерства внутренних дел Украины, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По информации МВД, на сегодня все аварийно-техническое обслуживание объектов и территорий осуществлялось исключительно государственными аварийно-спасательными службами.

"Новый порядок предусматривает, что в случае отсутствия на объекте собственной аварийно-спасательной службы, обслуживание такого объекта будет осуществляться на договорной основе другими аварийно-спасательными службами", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По его словам, объекты, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, будут обслуживаться и в дальнейшем государственными аварийно-спасательными службами.

Постановление позволит усовершенствовать систему предоставления услуг аварийно-спасательного обслуживания, а также обеспечит доступность и конкуренцию на рынке этих услуг.

Реализация решения не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

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