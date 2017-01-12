"Нафтогазвыдобування" в 2016г увеличило добычу газа на 25%

ЧАО "Нафтогазвыдобування", входящее в "ДТЭК Нефтегаз", в 2016 году увеличило добычу природного газа на 25,3% (на 328,8 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом – до 1 млрд 630,8 млн куб. м, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, добыча газового конденсата в 2016 году составила 56,1 тыс. тонн, что на 24% больше показателя 2015 года.

Основным фактором роста добычи газа и газового конденсата стало окончание бурения и введение в эксплуатацию трех скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении глубиной от 5700 м до 5770 м. Еще на четырех скважинах Семиренковского месторождения были выполнены капитальные ремонты.

Кроме того, на протяжении минувшего года проводились мероприятия по интенсификации добычи на действующем фонде скважин.

"Это важный результат, который подтверждает высокие перспективы отрасли при профессиональном подходе, наличии достаточных инвестиций, использовании современных технологий. Однако внешние факторы – ситуация на рынке и регуляторно-инвестиционная среда – сегодня приводят к замедлению темпов развития газодобычи. Для придания нового импульса и осуществления планов государства по достижению газовой независимости к 2020 году, необходимы решительные действия по внедрению стимулирующего фискального режима, дерегуляции отрасли, формированию четких и прозрачных правил недропользования", – отметил генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Как сообщалось, "Нафтогазвыдобування" по итогам 2015 года увеличило добычу газа в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом – до 1,302 млрд куб. м, газоконденсата – почти в 1,6 раза, до 45 тыс. тонн.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.