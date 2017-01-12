Burisma заявляет о закрытии всех дел в Украине против группы и ее президента Злочевского

Международная энергетическая группа Burisma с нефтегазовыми активами в Украине сообщает о закрытии в стране всех процессуальных и судебных действий в отношении президента группы Николая Злочевского и операционных компаний, входящих в Burisma Group.

"Данное решение – это результат взаимной многомесячной работы двух команд – Генеральной прокуратуры Украины и Burisma Group", – отмечается в релизе группы в четверг.

Согласно ему, для снятия всех проблемных вопросов вокруг деятельности компании Burisma предоставила гарантии того, что если в процессе следствия будут выявлены нарушения, компания гарантирует выплату всех необходимых платежей.

"В период проверки ... были доначислены налоговые платежи в размере 180 млн грн. Компании Burisma Group полностью возместили эту сумму", – отмечается в сообщении. Согласно ему, в целом за последние два года операционные компании группы уплатили более 5 млрд грн налоговых обязательств в бюджеты всех уровней.

"Завершение всех процессуальных действий вокруг Burisma Group позволит более интенсивно наращивать производство, увеличивать инвестиции в добычу", – прокомментировал ситуацию Н.Злочевский.

Burisma уточняет, что Печерский суд Киева обязал Генпрокуратуру Украины закрыть дело против Н.Злочевского и снять его с розыска, после чего ГПУ выполнила соответствующее постановление суда. Группа также напоминает, что после рассмотрения деятельности Н.Злочевского в Украине за период с 2002 года по 2014 год британский суд в 2015 году принял решение в его пользу и обязал Бюро по борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах (SFO) оплатить судебные издержки ответчика.

"Вселяет надежду то, что независимый украинский суд смог вынести решение, которое полностью соответствует решению британского суда. Для Украины решение по Н.Злочевскому и Burisma будет иметь и другое позитивное значение – более интенсивное построение энергонезависимого государства, так как Burisma Group сможет увеличить объемы внутренней добычи природного газа Украины и отчисления в бюджет страны", – приводятся в релизе слова независимого директора Burisma, президента Польши (1995 – 2005гг) Александра Квасьневского.

Группа также указывает, что ее американским адвокатом выступает бывший заместитель Генерального прокурора США Джон Буретта.

Burisma Holdings, подконтрольная Н.Злочевскому, владеет украинскими добывающими компаниями "Эско-Пивнич", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания" и "Алдеа". В портфеле Burisma также разрешения на разработку месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. В целом компания владеет и разрабатывает 20 лицензий на добычу углеводородов в Украине, 99% добычи приходится на природный газ.

По данным группы, в настоящее время она является одним из крупнейшим частных газодобытчиков Украины с годовым объемом производства около 1,5 млрд куб. м газа и долей этого рынка около 30%. В ее планах нарастить добычу природного газа в Украине до 2 млрд кубометров в 2017 году.

Н.Злочевский с июня 2010 года до апреля 2012 года занимал должность министра экологии и природных ресурсов Украины. В 2014 году Великобритания арестовала активы и расследовала уголовное дело в отношении экс-министра. Однако затем Центральный уголовный суд Англии и Уэльса разблокировал счета компании Brociti Investments Ltd Н.Злочевского на $23 млн. Великобритания закрыла уголовное производство в отношении его активов. В декабре 2015 года директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ возьмет в свое расследование дело о разблокировании счетов Н.Злочевского.

В отношении Н.Злочевского в Украине были открыты два уголовных производства - за злоупотребление служебным положением и завладение бюджетными средствами, а также за незаконное обогащение.