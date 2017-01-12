США пожалуются на Китай в ВТО из-за субсидирования алюминиевой отрасли

Администрация президента США Барака Обамы в четверг, как ожидается, направит официальную жалобу на Китай во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с субсидированием алюминиевой отрасли, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их данным, Вашингтон намерен обвинить Китай в предоставлении производителям алюминия огромных кредитов через госбанки под искусственно заниженные процентные ставки, а также в поставках им угля и электроэнергии по заниженным ценам.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в среду снова дал понять, что торговые отношения с Пекином будут в числе приоритетных для его администрации вопросов. По словам Д.Трампа, дисбаланс в торговле США и КНР слишком велик.