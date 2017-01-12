Европейские фондовые индексы слабо выросли на фоне выступления Трампа

Европейские фондовые индексы слабо выросли в среду на фоне первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, до 364,90 пункта. Пресс-конференция Д.Трампа началась в последние минуты торгов в Европе.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,2% и достиг очередного рекорда. Французский индекс CAC 40 прибавил менее 0,1%, германский DAX - 0,5%, итальянский FTSE MIB - 0,3%.

Объем промпроизводства в Великобритании в ноябре 2016 года вырос на 2,1% по сравнению с октябрем - темпы увеличения стали максимальными за семь месяцев, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Рост промпроизводства в годовом выражении составил 2%.

Аналитики Sanford Bernstein назвали лучшими вариантами для инвестиций в ТЭК и генерирующие компании в 2017 году акции Centriсa, EON, Enel, Engie. Одной из наиболее привлекательных черт этого сегмента эксперты называют довольно высокую дивидендную доходность - 4,9%. Среди защитных инвестиций, связанных с энергогенерацией, фигурируют Innogy и United Utilities.

Котировки акций нефтекомпаний выросли на торгах в среду: стоимость бумаг BP увеличилась на 0,3%, Royal Dutch Shell - на 1,2%, Total - на 0,6%.

В то же время акции горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto подорожали соответственно на 1,4% и 1,6%.

Поддержку британскому рынку акций в среду также оказал подъем стоимости бумаг ритейлера J Sainsbury на 1%. Британская сеть супермаркетов сообщила о небольшом увеличении продаж магазинов, открытых не менее года назад, в третьем финансовом квартале, включающем праздничный период, на 0,1%.

В целом продажи Sainsbury без учета топлива за 15 недель, завершившихся 7 января, выросли на 0,7%.

Акции других британских сетей супермаркетов продемонстрировали понижательную динамику в среду: стоимость бумаг Wm Morrison Supermarkets уменьшилась на 2,6%, Tesco - на 2%.

Капитализация Taylor Wimpey упала на 2,5%, несмотря на заявление британского девелопера о том, что его прибыль в 2016 году, вероятно, будет близка к верхней границе прогноза рынка.

Акции Volkswagen AG подорожали на 3,4%. Германский концерн сообщил накануне, что согласовал с американскими властями "конкретный проект урегулирования" последствий "дизельного скандала", предусматривающий выплату им штрафов на общую сумму $4,3 млрд.

Эксперты Goldman Sachs отмечают, что заключение соглашения с властями США будет позитивным фактором для автопроизводителя, поскольку позволит выявить последнюю крупную часть расходов Volkswagen, связанных с "дизельгейтом".

Стоимость акций британской Cobham рухнула на 14,9%. Производитель оборудования для аэрокосмической и оборонной отраслей отказался от выплаты дивидендов в связи с "разочаровывающими результатами продаж, а также более значительным, чем ожидалось, увеличением долга".

Курс ценных бумаг французской Bouygues, владеющей строительными и телекоммуникационными активами, поднялся на 1%. Bouygues получила заказ на строительство объектов для размещения двух ядерных реакторов АЭС Hinkley Point, первой за 20 лет атомной электростанции в Великобритании.