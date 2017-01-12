Тиллерсон видит возможность для США обеспечить странам-импортерам энергоресурсов альтернативные поставки

Энергетика может служить инструментом политического влияния, поэтому важно сделать так, чтобы страны не зависели от одного поставщика энергоресурсов, заявил кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон.

"Энергетика... может быть использована как мощный инструмент влияния", - сказал он в среду на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о своем отношении к проекту газопровода "Северный поток 2".

Р.Тиллерсон не стал конкретно говорить о данном проекте, тем не менее, он отметил, что для США "важно видеть, когда баланс нарушается".

"Самый лучший ответ, который могли бы дать США на этот вызов, - это развитие собственных ресурсов", - сказал кандидат на пост главы Госдепа, напомнив при этом, что в последние годы США сами стали экспортировать энергоресурсы.

"Мы (США) можем обеспечить выбор, то есть другие страны могут не становиться заложниками единственного выбора", - сказал Р.Тиллерсон.